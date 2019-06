Mulher fica ferida após ser atingida por veículo em cruzamento do bairro Dionísio Torres

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo deixou uma mulher ferida, na tarde deste sábado (1º), no cruzamento da Avenida Desembargador Moreira com a Rua Tomaz Acioli, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

De acordo com informações de um agente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a motociclista admitiu que avançou o sinal vermelho quando conduzia sua moto no sentido sertão-praia da avenida e foi atingida por um carro que cruzava a via.

A mulher sofreu lesões nos dois joelhos e tinha um sangramento no pé esquerdo, segundo um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela também se queixava de dores na coluna cervical.

Depois de receber os primeiros atendimentos ainda no local do acidente, a motociclista seguiu na ambulância do Samu para o Instituto Dr. José Frota (IJ0F), no Centro da Capital. O estado de saúde da motorista é estável.

A condutora do veículo que atingiu a moto permaneceu no local durante todo o tempo em que o socorro era prestado à vítima. Mesmo nervosa, ela deu esclarecimentos aos agentes da AMC.

O trânsito foi liberado logo em seguida para o tráfego dos veículos.