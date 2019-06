Mulher entra em trabalho de parto e tem filha dentro de ônibus no Eusébio com ajuda de cobrador

Uma mulher deu à luz a uma menina dentro de ônibus que fazia a linha 045 - Fortaleza/Iguape, na noite da última segunda-feira (3). O relato é de Francineudo Costa Miranda, cobrador que trabalhava no momento e ajudou no parto. Segundo ele, a grávida subiu no coletivo na altura do município de Eusébio junto com seu marido e uma criança por volta das 19h30.

A bebê acabou nascendo na cadeira do ônibus com a assistência do cobrador e do marido da mulher. De acordo com Francineudo, logo após o nascimento, eles avistaram agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que se prontificaram a ajudar e chamaram uma ambulância.

“Quando o Samu chegou, a criança já tinha nascido. Como cobrador, já passei por muita coisa dentro do ônibus, mas essa foi espetacular. Uma vida, né? Nasceu ali. Foi uma coisa de Deus mesmo, muito incrível”, afirma Francineudo, emocionado.

Mãe e bebê foram levados à maternidade do Hospital Municipal Dr. Amadeu Sá, no Eusébio. Por telefone, a unidade de saúde confirmou que recebeu os pacientes na noite dessa segunda-feira.

A assistente social da unidade, Maria Noronha, informou que a mãe e o bebê estão bem e permanecem em observação. De acordo com ela, eles deram entrada no Hospital às 22h de segunda-feira e a previsão é que permaneçam por 24h no local.