Mulher encontra 20 gatos mortos ao lado de escola no bairro Autran Nunes, em Fortaleza

Uma moradora do bairro Autran Nunes, em Fortaleza, registrou um boletim de ocorrência após encontrar 20 gatos mortos na manhã desta quinta-feira (9) ao lado do muro de uma escola na região. Os animais tinham sinais de espancamento e, alguns deles, estavam com as vísceras expostas.

Segundo relato da mulher, que costuma cuidar dos animais, ao chegar no local pela manhã para alimentá-los percebeu a ausência de muitos deles. Logo depois, se deparou com cerca de vinte animais mortos. Ele relatou que na região há muitos usuários de drogas que se sentem incomodados com a presença dos felinos. Ela acredita que os animais foram arremessados de forma violenta contra a parede.

Os poucos gatos que restaram no local foram colocados em caixas e levados para um abrigo temporário.

A Polícia Civil informou que apura a denúncia feita pela moradora e que transferiu o caso para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), que realizará os trabalhos policiais no intuito de identificar a autoria do crime.

Em nota, o presidente da Sociedade Protetora Ambiental no Ceará (SPA-CE), Márcio Souza lamentou a matança e cobrou celeridade na punição aos envolvidos. "A Sociedade Protetora Ambiental no Ceará, SPA-CE tem acompanhado um vertiginoso aumento aos crimes ambientais ano após ano, os dados só aumentam. As chacinas agora são constantes, como a de hoje, no Bairro Autran Nunes. Estamos a pedir ajuda no combate aos crimes contra os animais", concluiu.

Crime

Segundo o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pode ser preso com uma pena que varia de três meses a um ano, incluindo o pagamento de multa.