Mudança na cor da água em trecho do canal na Av. Eduardo Girão gera curiosidade na população

Um trecho do canal de drenagem da Avenida Eduardo Girão, no bairro Jardim América, apresentou uma coloração diferente da que é normalmente encontrada no local, na manhã de quarta-feira, 20. A cor roxa da água chamou atenção de moradores e comerciantes da área, localizada especificamente no cruzamento das Avenidas Eduardo Girão e Expedicionários.

De acordo com Humberto Nascimento, funcionário de um comércio próximo ao local, a situação não é novidade. “Trabalho aqui perto [do canal] há cerca de um ano e já presenciei essa situação outras vezes. A coloração da água vai de azul pro roxo”, relata. Para ele, o que ocorre é consequência da poluição. “Muita gente joga lixo no canal e isso pode acabar afetando a cor da água, mas não sei se é o real motivo. Alguns agentes de limpeza vem aqui e trabalham para normalizar a cor, mas depois volta a acontecer”, acrescenta o comerciante.

Um homem em situação de rua também relatou ao Diário do Nordeste que já presenciou a água em tom amarelado.

Fiscalização

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), informou, por nota, que enviará uma equipe ao local para verificar a situação. O órgão também alerta para a importância da conscientização da população. “A Agefis realiza ações de combate à poluição hídrica fiscalizando os imóveis que não estão interligados à rede pública de esgoto, bem como os imóveis que lançam efluentes de forma irregular na rede pública de esgoto e/ou nas galerias pluviais e recursos hídricos”.

Procurada, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que, por se tratar de um canal de drenagem, o assunto não é de responsabilidade do órgão. Já a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) disse que o monitoramento da área não é de responsabilidade da Seuma.

Até o fechamento desta matéria, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) não deu esclarecimentos sobre o caso.