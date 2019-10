Mudança da Avenida Duque de Caxias para sentido único altera o itinerário de 27 linhas de ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) anunciou a mudança nos itinerários de 27 linhas ônibus que trafegam pela Avenida Duque de Caxias, no Centro de Fortaleza, a partir da próxima sexta-feira (25). Para a implementação do trinário, a avenida começa a operar em sentido único na direção Aldeota/Centro. As linhas que trafegavam no sentido Centro/Aldeota deixam de circular na via e passam a circular na rua Meton de Alencar, que será rota de contrafluxo, assim como a rua Clarindo de Queiroz.

A mudança das linhas de ônibus acompanha a operação de sinalização da Avenida Duque de Caxias e terá quatro etapas.

A partir de sexta-feira (25), as linhas que trafegavam na Duque de Caxias no sentido Centro/Aldeota e passam a acessar a Rua Meton de Alencar são:

753 Cidade 2000 / Sargento Herminio

762 Caça e Pesca/Centro (STPC)

026 Antônio Bezerra/Messejana

028 Antônio Bezerra/Papicu

098 Expresso Antônio Bezerra/Papicu

670 Expresso Sítio São João/Centro

713 Santos Dumont/Perimetral (STPC)

725 Parque Santa Maria/Liceu (STPC)

728 José Walter/Centro (STPC)

Na segunda etapa, a partir do próximo dia 29, as linhas oriundas da rua General Sampaio também passam a seguir pela rua Meton de Alencar

077 e 177 Parangaba/Mucuripe

504 Av. 13 de Maio/Rodoviária II

703 Paupina/Pici (SPTC)

Na terceira etapa, a partir de 30 de outubro, duas linhas oriundas da rua Visconde do Rio Branco, próximo à Praça Coração de Jesus, passam a trafegar pela rua Bárbara de Alencar:

701 Parque Americano

816 Edson Queiroz/Centro

A última fase da operação está prevista iniciar dia 28 de outubro e torna sentido único a rua Padre. Ibiapina, entre a Av. Duque de Caxias e a Av. Bezerra de Menezes. Os ônibus devem contornar o Mercado São Sebastião, seguindo pela rua Meton de Alencar, rua Tereza Cristina e av. Duque de Caxias, voltando ao itinerário oficial a partir da rua Pe. Mororó.

Além da reconfiguração da sinalização, as intervenções garantem a implementação de 2 km de faixas exclusivas para ônibus na avenida Duque de Caxias, entre a rua Dona Leopoldida e Avenida Padre Ibiapina. A rua Meton de Alencar também ganhará um corredor de 1.6 km para o transporte público, entre a avenida Visconde do Rio Branco e a rua Princesa Isabel.