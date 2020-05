O Ministério Público do Ceará (MPCE)recomendou às secretarias da Saúde do Estado (Sesa) e do município de Fortaleza (SMS) que enviem informes diários para os familiares de pacientes com Covid-19, sobre o estado de saúde dos internados. O documento foi enviado às pastas nesta terça-feira (5) e encaminhado as todas as unidades de saúde da capital.

A medida se fez necessária, segundo o MPCE, após o órgão receber denúncias de familiares de pacientes que estão sem informações sobre os internados. A recomendação é para os hospitais das redes públicas estadual e municipal tomarem medidas administrativas para coordenar a comunicação.

O MPCE indica que os contatos podem ser realizados por meio de WhatsApp, ligação telefônica, e-mail ou pessoalmente, pelo serviço social das unidades. Sendo o WhatsApp a preferência. Os hospitais devem informar sobre o mecanismo de comunicações diárias assim que o paciente for internado, de acordo com a recomendação.

A falta de notícias “tem causado muita angústia e sofrimento às famílias”, conforme o documento. Pacientes diagnosticados com Covid-19 não podem receber visitas, devido ao risco de contaminação.

As secretarias têm o prazo de 5 dias úteis para responder acerc a da aceitação e adoção de medidas. Em caso de descumprimento, o MPCE pode adotar medidas administrativas e judiciais.

No Ceará, já são 11.140 casos confirmados da Covid-19, com 795 mortes, segundo dados divulgados por meio da plataforma IntegraSUS às 17h19 desta terça-feira (5). Fortaleza tem 8.509 diagnósticos positivos e 608 mortes em decorrência do novo coronavírus.

Do total de pacientes com diagnósticos laboratoriais positivos, Fortaleza registra 8.520 e 609 óbitos. Com 518 e 237 casos, respectivamente, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, aparecem na sequência. Sobral, na Região Norte, é o município do interior com mais casos - são 170, conforme o documento.

Em todo o Estado, já são 163 municípios com registros da Covid-19. Ainda conforme a Sesa, são investigados 23.283 casos e 31.790 exames foram realizados para confirmação ou descarte da doença. A taxa de letalidade da Covid-19 está em 6,9%.