MPCE pede suspensão de projeto de lei que cria Operação Urbana Consorciada do Rachel de Queiroz

O Ministério Público do Ceará (MPCE) entrou com uma ação civil pública com pedido de liminar contra a Câmara Municipal e Prefeitura de Fortaleza. O pedido requer a suspensão da tramitação do Projeto de Lei Ordinária (PLO), proposto pelo município ao órgão legislativo, que cria a Operação Urbana Consorciada (OUC) Rachel de Queiroz. A Prefeitura de Fortaleza e a Câmara Municipal informaram ao Sistema Verdes Mares que não foram notificadas.

Conforme o MP, o pedido de liminar requer que a Câmara Municipal de Fortaleza se abstenha de aprovar o PLO n° 88/2019. Nos pedidos principais à Justiça, o MP solicitou que o PLO seja rejeitado ou retirado definitivamente da pauta de votação, promovendo o arquivamento ou sua devolução ao Poder Executivo.

O Ministério Público argumenta que não houve estudo de Impacto de Vizinhança prévio e a devida participação popular, com discussão efetiva com toda a sociedade civil. A ação civil pública foi distribuída para a 12ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza.