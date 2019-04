MPCE cria canal para denúncia de problemas estruturais em escolas estaduais de Fortaleza

O Ministério Público do Ceará (MP-CE) lançou, nesta quarta-feira (10), o projeto "Voz da Educação", para facilitar denúncias da população relacionadas a problemas em escolas estaduais de Fortaleza. A iniciativa seguirá até o dia 30 de abril.

A campanha tem início após o desabamento do teto da Escola Estadual de Educação Profissional Maria Ângela da Silveira Borges, no dia 29 de março deste ano. Na ocasião, dois alunos ficaram "levemente feridos", segundo a Secretaria de Educação do Estado (Seduc). Dois dias antes da queda do teto, parte do muro havia cedido depois de fortes chuvas sobre a Capital.

O MPCE afirma que, após realizar um levantamento sobre a situação das escolas estaduais, irá cobrar melhorias na infraestrutura das instituições do Governo do Ceará.

Para denunciar, a população pode enviar depoimentos, fotos e vídeos para o número (85) 98563-3682 (WhatsApp) ou para o e-mail vozdaeducacao@mpce.mp.br.