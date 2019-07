MPCE alerta sobre o 'golpe do colchão milagroso'

O Ministério Público do Ceará (MPCE) alerta para um golpe em que vendedores vão a casas das pessoas e oferecem um "colchão milagroso”. As vítimas mais recorrentes são idosos. O suposto “colchão magnético” teria propriedades para auxiliar no tratamento de várias doenças, como artrite, artrose e doenças respiratórias. O MPCE, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), recebe denúncias sobre o caso desde 2016.

Uma das vítimas do "golpe do colchão milagroso" procurou o Decon e contou que adquiriu o produto em agosto de 2016. Ela estava pagando mensalidades no valor de R$ 230, pelo período de seis anos e dois meses, para efetuar a compra do colchão. Ela apresentou ainda, um certificado de garantia de 15 anos que havia recebido.

Em março de 2019, o colchão apresentou defeito. A vítima tentou recorrer ao suposto vendedor, mas o problema não foi resolvido. Na denúncia, a vítima do golpe, conta que foi coagida a adquirir o produto e que em momento algum foi informada do preço otal do colchão, apenas o valor das parcelas.

Segundo outras denúncias ouvidas pelo Decon, o colchão não apresenta benefícios nenhuma a saúde. Os vendedores costumam realizar a venda em visitas domiciliares. Ao fechar o negócio, o vendedor faz o cliente assinar um contrato e cobra um preço alto pelo colchão. Quando o consumidor descobre que caiu em um golpe e tenta desfazer a compra, não consegue.

Qualquer pessoa que tenha informações sobre o golpe ou tenha sido vítima, pode procurar o órgão para abrir uma reclamação.