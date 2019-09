Movimento Doe de Coração 2019 começa nessa segunda-feira (2)

A 17ª edição do movimento Doe de Coração terá início nessa segunda-feira (2), com ações informativas e de conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. A ação é realizada anualmente pela Fundação Edson Queiroz desde 2003. O objetivo é informar e encorajar a população para ampliar o número de doadores. O movimento, conta com o apoio de diversos órgãos e entidades públicas da saúde e de empresas de vários segmentos econômicos.

No primeiro dia do Doe de Coração 2019, será montado um balcão tira-dúvidas e um selfie point no Centro de Convivência da Unifor. Uma das propostas é que as pessoas gravem vídeos falando da importância de ser doador. Durante a campanha, as mensagens serão divulgadas nas redes sociais. As ações de informação, conscientização e mobilização passarão por vários pontos de Fortaleza durante todo o chamado “Setembro Verde”, mês em que é celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos, comemorado no dia 27 de setembro.

Durante o mês, serão distribuídos panfletos, cartazes e outros materiais informativos para todos. Além disso, 5 mil camisas com a marca Doe de Coração serão dados para alunos e professores da Unifor, funcionários do grupo Edson Queiroz, profissionais da saúde e pacientes de hospitais públicos e privados do Ceará, com os quais a Fundação Edson Queiroz firma parceria para amplificar as ações de estímulo à doação. Este ano, a camisa que leva a tradicional marca do movimento foi redesenhada pelo artista plástico Totonho Laprovitera.

Programação

Uma caminhada pela área verde do Parque do Cocó, em parceria com as associações em prol da doação de órgãos será realizada no dia 21 deste mês. Já no dia 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos, o movimento vai para a Praça do Ferreira, levado informação aos transeuntes. Ao longo do mês, as ações passarão ainda pelo Terminal de Messejana, Terminal do Papicu, Avenida Beira Mar e Terminal da Parangaba

No dia 26 de setembro, na Unifor, será realizado um fórum com alguns dos principais especialistas em transplante de órgãos e tecidos do Ceará e do Brasil. O tema será “A legislação brasileira e suas barreiras”, o fórum vai discutir os principais entraves legais que dificultam a doação e o transplante de órgãos no Brasil.

Serviço:

Movimento Doe de Coração

De 2 a 30 de setembro de 2019

Realização: Fundação Edson Queiroz