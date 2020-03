Movimentação nas ruas do Centro de Fortaleza diminui em meio a pandemia do coronavírus

A movimentação das ruas do Centro de Fortaleza diminuiu desde que o Governo do Estado do Ceará decretou a suspensão do funcionamento do comércio no estado até o dia 29 de março. A decisão foi determinada na última quinta-feira (19) como medida preventiva de transmissão do novo coronavírus. O bairro, conhecido pelas grandes aglomerações comerciais, foi um dos afetados.

Na manhã deste sábado (21), os arredores da Catedral Metropolitana de Fortaleza, localizada na Praça da Sé, estavam vazios. Poucas pessoas, entre eles turistas e pedestres com compras, circulavam pelas redondezas. Um cenário bem diferente do que costuma se ver nesse horário no local e que pôde ser visto em outras ruas do bairro.

Alguns estabelecimentos comerciais da rua Governador Sampaio estavam abertos Beatriz Farias

Enquanto isso, a movimentação na Rua Governador Sampaio era maior. Comerciantes e compradores estavam no local, além disso alguns depósitos de alimentos e bebidas permaneciam abertos.

A situação também se repete em outros pontos da cidade, a exemplo da Praia de Iracema. O cenário atípico foi visto ainda na Praia do Futuro, já que as barracas cumprem o decreto e não funcionaram neste sábado.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.