Movimentação de familiares à procura de informação sobre pacientes é intensa no Leonardo da Vinci

É intensa, neste sábado (18), a movimentação de familiares de pessoas internadas no Hospital Leonardo da Vinci, no bairro Aldeota, em Fortaleza. O hospital foi reaberto no mês de março para tratar de forma exclusiva infecções pelo novo coronavírus. Para evitar o contágio, a família não pode acompanhar o paciente de Covid-19 nos leitos hospitalares, tendo que ficar, por dias sem ver o parente.

O pai da manicure e vendedora Edicarla de Paula da Silva foi ao local saber notícias do pai, pois a irmã dela recebeu uma ligação pedindo para que familiares fossem para a unidade, então, a família acha que ele não resistiu. O pai estava internado na UPA da Praia do Futuro com pneumonia e problemas nos rins, mas foi transferido para o Leonardo da Vinci, e segundo Edicarla, o médico disse que ele estava com Covid-19.

“Foi minha irmã que recebeu a notícia. Ele entrou foi com outro problema. Pneumonia, problemas nos rins, mas um médico lá da UPA disse que ele estava com essa doença [coronavírus]. O pessoal aqui não deu o resultado. Só ligaram para a minha irmã. Ela ligou ontem [sexta-feira] não atenderam os telefones. Ela ligou ontem pela manhã e disseram que ele estava bem e de repente ele morre! Como?”.

Uma outra mulher que preferiu não se identificar também chegou cedo para saber notícias do irmão de 30 anos, enfermeiro em uma UPA e em um hospital. Ela afirmou que o irmão está no Leonardo da Vinci deste sexta-feira. Ela afirmou que recebeu uma ligação da assistência social pedindo para ela pegar alguns pertences dele, como celular e outros objetos.

O Ceará registrou até 9h deste sábado, 162 mortes por Covid-19 e tem 2.955 pacientes com a doença. Os dados mais recentes sobre a doença foram divulgados na plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa).

Sem ver o marido há 11 dias

Já a dona de casa, Maria do Socorro, busca informações sobre o estado de saúde do marido de 69 anos, que não vê hpa 11 dias. Maria explica que ele estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Vila Velha por apresentar pneumonia. “Meu marido tem 69 anos. Ele entrou lá no posto da UPA Vila Velha com pneumonia”, disse. A falta de informação sobre o quadro de saúde do familiar internado aflige a dona de casa.

Ela reclama de ter pouca informação sobre ele. “Eu o vi no dia que eu o internei e, de lá para cá, não o vi mais. Não tive mais contato com ele. Só com assistente social. E até agora ligo pra cá, pergunto e quero saber como ele está e pergunto como está a saúde dele e não me informaram nada”, reclamou.

A chegada de carros dois carros de funerárias chamou atenção de quem aguardava alguma informação sobre os familiares. Segundo um funcionário de uma delas, que não quis se identificar, a equipe havia ido buscar um homem de 80 anos. Outros três corpos esperavam para ser liberados, de acordo com o funcionário.

Hospital Leonardo da Vinci

O Hospital Leonardo da Vinci é uma unidade de saúde particular, que estava desativada, que foi requisitada pelo Governo do Estado para dar suporte a casos de coronavírus no Ceará. O funcionamento teve início no dia 22 de março.

Até o final de abril, ele deve ter capacidade de receber 234 pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).