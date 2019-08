Motoristas relatam congestionamento após pane em semáforo no Anel Viário, em Maracanaú

Motoristas que passaram pelo Anel Viário, em Maracanaú, no fim da tarde desta sexta-feira (9) enfrentaram um grande congestionamento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o problema foi causado por uma pane em um sinal de trânsito.

A PRF informou ainda que o equipamento ficou no amarelo intermitente desde o final da tarde, mas o problema foi solucionado no início da noite. Entretanto, o engarrafamento no local persistiu durante o início da noite.

Rayelle Lima, que passou pelo trecho, relatou que alguns acidentes foram registrados por causa do problema, além disso, vários motoristas realizaram manobras proibidas para tentar escapar do congestionamento. "Alguns carros chegaram a trafegar no sentido contrário da pista para chegar mais rápido aos seus destinos", revelou.

Um outro motorista, que preferiu não ser identificado informou que por volta das 17 horas a fila de carros começou a se formar no local. "Estamos há quase duas horas e meia parados aqui e não tem niguém para nos auxiliar. É uma falta de respeito com o cidadão. Um absurdo", disse.

O trecho também está passando por obras de duplicação, o que pode ter contribuído para o problema.

Uma equipe de agentes da PRF foi para o local no intuito de orientar os motoristas e liberar o tráfego.