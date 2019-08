Motoristas enfrentam longo congestionamento no 4º Anel Viário devido a obras do Dnit

O tráfego de veículos no 4º Anel Viário (BR-020) está complicado nesta quinta-feira (15), próximo à entrada do Conjunto Industrial, em Maracanaú, na Grande Fortaleza. Os motoristas que dirigiam pelo sentido Capital-Interior obrigatoriamente entravam no Conjunto Industrial para, em seguida, irem para os municípios de Maranguape, Pacatuba e Maracanaú foram orientados a dirigir mais um quilômetro para ter acesso à nova rota para as três cidades e adjacências.Agora, eles precisam dirigir mais um quilômetro para terem acesso à nova rota para as três cidades e adjacências.

A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) afirmou para o Sistema Verdes Mares que o semáforo que antes existia no trecho e que orientava pedestres e motoristas foi desativado porque a via foi interditada com blocos de concreto.

A PRF-CE afirmou que agentes foram até o local, no entanto não foi possível realizar apoio ou realizar a desobstrução, já que o bloqueio não é de responsabilidade da PRF-CE, mas sim do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com o Dnit para conseguir informações sobre o novo bloqueio e porque o órgão não informou com antecedência sobre as intervenções no trecho. Até a publicação da matéria, não houve resposta.