Motoristas enfrentam engarrafamento entre Aracati e Majorlândia

Quem curte o Carnaval em Aracati e resolveu passar a tarde aproveitando as praias de Majorlândia enfrentou trânsito lento na tarde deste domingo (3). Motoristas chegaram a passar cerca de 40 minutos no engarrafamento e alguns até desistiram de completar o trajeto em decorrência da lentidão e voltaram para Aracati.

O militar Almeida Junior, 29, estava entre os motoristas que tentavam ir até Majorlândia. Ele conta que passou cerca de 30 minutos no engarrafamento. "Nós já desistimos de ir", lamenta.

O locador de veículos Carlos Alberto, 33, estava há mais de 40 minutos enfrentando a lentidão no percurso. "Nós queremos ficar em Canoa. Vamos continuar enfrentando o engarrafamento. Vamos nos hospedar lá", diz.

O motorista de aplicativo Ronaldo Germano, 41, relata que há muitos anos frequentando Aracati durante o Carnaval não via movimentação tão intensa. "O trânsito tá bem congestionado nessa primeira parte da via, os motoristas estão levando entre 30 minutos e 40 minutos para passar por aqui. Há muito tempo não via algo assim", conta.

Também é a primeira vez que o turista Francisco Herculano, consultor de vendas, presencia tamanha multidão. "Há sete anos eu venho passar o Carnaval aqui e nunca tinha visto isso. Tá tudo congestionado", diz.