Motoristas e passageiros têm transtornos no 1º dia útil do novo bloqueio na Av. Alberto Craveiro

O primeiro dia útil da nova interdição realizada na Avenida Alberto Craveiro gerou um grande congestionamento nas primeiras horas desta segunda-feira (20). Um trecho da via foi bloqueado ainda na noite desta sexta-feira (17) para obras de drenagem e pavimentação.

Além de reclamações dos motoristas, os pedestres e passageiros que precisam usar transporte público enfrentaram problemas para conseguir embarcar ou desemabarcar dos ônibus, principalmente no sentido Aldeota-Aeroporto.

Quem utiliza os coletivos denuncia que, com as obras, os motoristas estão parando no meio da via, causando perigo aos passageiros e o risco de acidentes. No sentido contrário, Aeroporto-Aldeota, o trânsito seguiu lento, mas o tráfego não parou.

Os ônibus precisam parar para pegar os passageiros no meio da via aumentando ainda mais o congestionamento. Foto: Marina Alves

A passageira Maria de Jesus conversou com o Diário do Nordeste e disse que precisa pegar o ônibus na avenida quase todos os dias. A auxiliar de serviços gerais disse que agora vai precisar acordar mais cedo devido à demora do coletivo com as obras. Segundo ela, o atraso dos ônibus, já comuns, pioraram muito. "Está custando ainda mais, meia hora que estou aqui. Demora demais", reclamou.

Outro problema denunciado pelos passageiros é a grande poeira que está presente na via devido às obras. "Eu tenho problema respiratório, fiquei boa esses dias e acho que já vou ficar doente de novo", disse a estudante e usuária de transporte público, Neumara Menezes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura de Fortaleza, a interdição deve durar 15 dias.

O trecho das intervenções compreende da alça da BR-116 até a Av. Senador Carlos Jereissati.Em virtude das obras, 13 linhas de ônibus foram alteradas.

Confira as novas rotas de desvio:

Sentido Aeroporto/Aldeota: entrar à direita na alça do viaduto da Av. Sen. Carlos Jereissati e depois à esquerda na Av. Alberto Craveiro.

Sentido Aldeota/Aeroporto: seguir no contrafluxo da Av. Alberto Craveiro, acessar o viaduto da Av. Sen. Carlos Jereissati (que terá o sentido invertido), retornando à pista original em direção ao Aeroporto.

Sentido Aldeota/Castelão: seguir no contrafluxo da Av. Alberto Craveiro, acessar o viaduto da Av. Sen. Carlos Jereissati (que será invertido), realizando o primeiro retorno para pegar a Av. Alberto Craveiro à direita.

Veja as linhas de ônibus com itinerários alterados

027 – Siqueira/Papicu/Aeroporto (ida/volta)

066 – Parangaba/Papicu/Aeroporto (ida/volta)

087 – Expresso/Siqueira/Papicu

089 – Expresso/Parangaba/Papicu

094 – Expresso/Parangaba/Aldeota

680 – José Walter/Papicu/Cidade Jardim

917 – Aeroporto/Beira Mar

603 – Jardim União/Centro

604 – Dias Macedo/Centro

605 – José Walter/BR 116/Av. I

606 – José Walter/BR 116/Av. N

633 – Passaré/Centro

666 – Jardim Castelão