Motoristas de ônibus devem paralisar nesta sexta-feira; Sindiônibus garante serviço normalizado

O fluxo do transporte público em Fortaleza pode passar por impactos durante esta sexta-feira (14), com a adesão do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro) à paralisação convocada pelas centrais sindicais de todo o país. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus) garantiu que o serviço de transporte público não será afetado.

De acordo com o diretor da associação, Márcio Costa, ainda não se sabe quantos trabalhadores do setor vão interromper as atividades, já que os indicativos para o movimento serão dados na manhã desta sexta-feira. Dessa forma, o sindicato não anunciou ainda sobre como será a repercussão na regularidade do funcionamento dos ônibus e topics de Fortaleza.

A paralisação convocada para esta sexta-feira busca reunir a população e trabalhadores de serviços públicos, como escolas, universidades, transporte público, saúde e setor bancário em protestos contra atos do Governo Federal, a exemplo da reforma da previdência e do bloqueio de verbas para a educação superior.