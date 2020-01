Motoristas de apps devem agendar vistoria dos veículos a partir de março, conforme novo calendário

Foi divulgado um novo calendário de vistorias dos veículos cadastrados nas plataformas digitais de transporte no município de Fortaleza, nesta terça-feira (21). Quem não realizar a vistoria para regulamentar o serviço para 2020 está passível de multa e apreensão do veículo, de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Em 2019, foram realizadas 20.993 vistorias em veículos que operam por aplicativos. Além disso, foram apreendidos 861 veículos nas blitzes volantes, segundo a Etufor.

De acordo com o novo calendário, a partir do mês de março, os motoristas com veículo de placa com número final 1 devem agendar a avaliação. Os de placa 2 vão fazer o processo a partir de abril, e assim sucessivamente. Para os motoristas com placa de final 0, o processo só vai ser agendado em dezembro.

Aqueles que vão realizar a primeira vistoria este ano só precisam repetir o procedimento em 2021. Já os que fizeram a vistoria em 2019 devem obedecer ao calendário vigente.

Itens avaliados

A vistoria deve ser agendada na sede ou em um dos postos de atendimento da Etufor. No local, os motoristas também devem emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no valor de R$ 101,78.

A avaliação dos veículos leva em conta itens básicos de conforto e segurança, como estado de conservação dos pneus, sistema elétrico, carroceria, entre outros.

A identidade visual do carro também deve obedecer ao Decreto Nº 14.415 de 03 de maio de 2019, que determina o tamanho máximo de adesivo (14cm x 14cm) afixado no vidro traseiro no lado direito superior, sinalizando a marca do aplicativo ou a frase “Este veículo trabalha por Aplicativos”.

Ao final do processo, é emitido um selo de vistoria e o laudo comprovando a aprovação do veículo.

Postos de atendimento da Etufor: