Motorista trafega na contramão na Av. Washington Soares e desvia de carros e ônibus; veja vídeo

Um homem foi visto dirigindo em alta velocidade na contramão na Avenida Washington Soares, na manhã deste domingo (21).

Em vídeo gravado por uma passageira de outro veículo que trafegava pela via, o carro, um Siena de cor preta, aparece no sentido Fortaleza-Eusébio, em alta velocidade, e quase colide com um veículo de cor branca em uma das curvas da via.

O veículo continua na contramão até o retorno da avenida, que o motorista acessa para pegar, em seguida, a contramão no sentido Eusébio-Fortaleza. Ele desvia de vários veículos durante o percurso, inclusive um ônibus.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), mas não encontrou o veículo.

A reportagem entrou em contato com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) e aguarda retorno.