Motorista sem habilitação atropela pedestre após colidir com carro na Parquelândia

Um motorista sem habilitação atropelou um pedestre após colidir com outro veículo no cruzamento da Rua Érico Mota com a Rua Azevedo Bolão, no Bairro Parquelândia, na noite desta segunda-feira (28).

A vítima estava voltando do trabalho quando um carro subiu a calçada onde ela trafegava. O motorista, um homem de 25 anos, estava usando o carro do pai quando se envolveu no acidente, conforme constatado pelos agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

O pedestre foi socorrido para uma unidade de saúde com escoriações pelo corpo. O carro parou após bater em um poste.

De acordo com a motorista de um dos veículos envolvidos na batida, uma mulher de 60 anos, que não quis ser identificada, o outro condutor avançou a preferencial. A idosa não ficou ferida.

As causas do acidente serão analisadas pela perícia.