Motorista perde placa de veículo e encontra outras sete na Av. Raul Barbosa após chuva

Um motorista perdeu a placa do carro enquanto passava pela avenida Raul Barbosa, voltou ao local para tentar encontrá-la e acabou achando outras sete placas que também foram perdidas na avenida. A chuva deixou várias ruas e avenidas alagadas na Capital. A via tem pontos de alagamento por conta do acúmulo de água da chuva que caiu em Fortaleza na manhã deste sábado (7),

As placas encontradas são de Belo Horizonte, Sobral e Fortaleza. O motorista que encontrou informou que vai deixar as placas em uma panificadora que fica na mesma avenida onde elas foram encontradas.

Chuva em Fortaleza

A chuva em Fortaleza, durante a manhã deste sábado (7), deixou ruas e avenidas alagadas por toda a Capital. Um longo congestionamento se formou na Avenida Alberto Craveiro, no Bairro Castelão, no trecho das obras de alargamento do viaduto. Na BR-116, o tráfego de veículos ficou intenso e lentidão. Motoristas precisaram dirigir com cuidado, já que a pista ficou com acúmulo de água.

Na Avenida Raul Barbosa, próximo ao Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, a água se acumulou deixando apenas uma passagem perto do canteiro central. Os motoristas precisaram passar devagar. Ainda na Raul Barbosa, outros condutores também afirmaram que não existe como fazer desvios, já que as ruas menores do bairro também estão alagados, impedindo a passagem dos carros.

Na Avenida Heráclito Graça, no Centro da Capital, um idoso tentou passar por um trecho, mas o veículo ficou boiando. Dois idosos tiveram de ser retirados de dentro do automóvel por causa do alagamento. Há também alagamentos na Rua General Sampaio. O trânsito de veículos também tem pontos complicados na rodovia BR-116, no sentido Messejana-Centro e nas Avenidas José Avelino, Rogaciano Leite e 13 de Maio.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Fortaleza para este fim de semana é de chuvas isoladas no decorrer do dia. A máxima será de 32ºC e a mínima de 25ºC. A intensidade dos ventos é de fraco para moderado.