Motorista perde o controle e capota veículo dentro do Parque do Cocó

Um motorista capotou o carro e parou dentro da área do Parque do Cocó, no início da tarde desta quinta-feira (7), em Fortaleza.

Segundo informações colhidas no local, o condutor estava trafegando em um veículo modelo L-200 pela Av. Sebastião de Abreu, sentido praia-sertão, quando perdeu o controle do carro, avançou sobre o meio fio e colidiu contra as grades de proteção, vindo a capotar dentro da área do Parque do Cocó.

Ele conseguiu sair do veículo consciente e sem ferimentos graves, mas foi encaminhado a um hospital. Ainda não se sabe as causas do acidente. No momento do sinistro chovia bastante.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local isolando a área para que fosse feita a remoção do veículo.