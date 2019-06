Motorista perde o controle do veículo e derruba poste, que cai em cima de outro carro, no Eusébio

Um motorista perdeu o controle do veículo e derrubou um poste, que atingiu outro carro que passava no sentido contrário da CE-040, no bairro Tamatanduba, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, por volta das 15h40 desta sexta-feira (7).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor do veículo modelo Siena, que trafegava sentido Eusébio/Fortaleza, perdeu o controle e colidiu em um poste, que caiu do outro lado da avenida atingindo outro veículo.

Uma viatura do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para o local, mas não foi preciso atendimento. Ninguem ficou ferido.