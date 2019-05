Motorista perde o controle de carro e derruba poste, que cai sobre outro carro na Av. Santos Dumont

Uma mulher colidiu o veículo que conduzia, na manhã desta sexta-feira (17), em um poste localizado na Avenida Santos Dumont, no Bairro Manuel Dias Branco, em Fortaleza. Com o impacto, o poste caiu sobre outro veículo que passava pelo local, no sentido Praia do Futuro/Centro. Apesar do susto e do prejuízo, não houve feridos.

Após a colisão, as duas faixas ficaram interditadas e, devido à queda do poste, faltou energia na região, segundo testemunhas.

A Autarquia Municipal de Trânsito de Cidadania (AMC) foi acionada e enviou agentes ao local, que controlaram o tráfego, que já flui normalmente. Uma faixa, entretanto, ainda ficou interditada para que técnicos da Enel realizassem a troca do poste.

Segundo a empresa empresa, a energia já foi restabelecida na área.