Motorista perde controle de ônibus, que derruba fotossensor e cai em barranco de rodovia em Caucaia

Um acidente com um ônibus foi registrado na manhã desta quarta-feira (11), na cidade de Caucaia, na Grande Fortaleza. O motorista do veículo trafegava pela rodovia CE-085, na altura do km 20, quando perdeu o controle, bateu em um fotossensor e depois caiu em um barranco. O ônibus fazia a linha Fortaleza - Taíba.

O acidente ocorreu próximo à estrada que dá acesso para a Lagoa do Banana. O coordenador da empresa afirmou para o Sistema Verdes Mares que havia 17 passageiros dentro do coletivo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O funcionário da empresa também afirmou que acredita que o motorista perdeu o controle por causa de óleo na pista.

As causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (PRE-CE).