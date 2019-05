Motorista perde controle de carro, invade contramão e bate em poste de parada de ônibus em Fortaleza

Um motorista bateu em um poste de uma parada de ônibus após perder o controle do carro e invadir a contramão na Av. Rogaciano leite, no bairro Jardim das Oliveiras, na manhã desta quinta-feira (2). O movimento era intenso na via no momento da batida, mas ninguém se feriu.

Moradores da região informaram que, minutos antes, o local estava cheio de pessoas à espera de coletivos. Com a força do impacto, a parte da frente do veículo ficou destruída.

As testemunhas relataram ainda que a pista estava molhada quando houve a batida, mas não chovia. Segundo eles, após acionar o seguro do veículo, o condutor deixou o local.

Uma pessoa que não quis se identificar afirmou que o condutor saiu do carro com uma garrafa de bebida alcoólica. Ele disse ainda que é comum motoristas trafegarem em alta velocidade naquele trecho.

Uma faixa da avenida ficou interditada com a colisão, complicando o trânsito.