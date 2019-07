Motorista perde controle de carro e derruba poste de alta tensão no Eusébio

Um motorista perdeu o controle do carro e derrubou um poste de alta tensão na Estrada do Fio, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, no início da tarde desta segunda-feira (22). Um vídeo enviado por um telespectador do Diário do Nordeste mostra o poste pendurado por fios.

Em nota, a Enel, empresa de distribuição de energia no Ceará, informou que o acidente não afetou o fornecimento de energia de clientes no local. O órgão também disse que uma equipe foi ao local para fazer reparos e que o poste será substituído até o fim da tarde desta segunda-feira.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) do município para saber mais informações sobre o acidente, mas não obteve retorno até o momento. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.