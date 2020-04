Motorista fica preso em ferragens de carro após capotamento na Aldeota

O motorista de um carro ficou preso às ferragens após o carro colidir com outro veículo e capotar no cruzamento entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Torres Câmara, no Bairro Aldeota, em Fortaleza, neste sábado (18).

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o motorista trafegava na Avenida Rui Barbosa, quando colidiu em outro carro de passeio. O carro colidiu também com a tenda de um estabelecimento comercial próximo, após capotar.

Agentes da AMC, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma composição da Polícia Militar estiveram no local. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.