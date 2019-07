Motorista é flagrado ao transitar com carro em ciclovia na Avenida Maestro Lisboa

Um motorista foi flagrado trafegando em uma ciclovia na rodovia CE-025, conhecida como Avenida Maestro Lisboa, no Bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. A cena foi registrada na noite desta sexta-feira (5), por volta das 21h45. Em fevereiro deste ano, um caso semelhante aconteceu na Avenida Washington Soares. Um motorista também foi visto dirigindo na ciclovia.

Segundo o morador Gutemberg Gomes, o motorista dirigia veloz quando percebeu que estava na mão do retorno, passou por cima do meio-fio e entrou na ciclovia. O morador falou também que o veículo percorreu por 50 metros a ciclovia e o condutor só conseguiu sair do local depois de 20 minutos.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (PRE-CE) para verificar se o órgão registrou a ocorrência. De acordo com a PRE-CE nenhum caso foi registrado durante o plantão.

Infração gravíssima

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) diz que "transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos é infração gravíssima". A penalidade é multa de R$ 880,41 multiplicada por três e sete pontos.