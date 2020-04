Motorista e ciclista ficam feridos em acidente embaixo do viaduto da Aerolândia, na BR-116

Um motorista e um ciclista ficaram feridos ao colidir os veículos embaixo do viaduto do bairro Aerolândia, no km 2 da BR-116, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (13). Segundo informações colhidas no local, o carro teria batido na bicicleta. As vítimas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Acidente na BR-116 deixa motorista e ciclista feridos Foto: Paulo Sadat

O condutor do carro, um veículo Siena, estava sem cinto de segurança e com o impacto da colisão foi lançado sobre o parabrisa. Quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou ao local, o motorista estava desacordado. Ele foi socorrido com lesões na cabeça.

O ciclista também teve ferimentos graves e foi levado ao hospital.