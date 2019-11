Motorista dorme ao volante, quebra muro de loja e atinge poste de energia em Maracanaú

Um motorista perdeu o controle do carro e invadiu um estabelecimento de bicicletas na Av. Central Sul, no Bairro Acaracuzinho, em Maracanaú, às 6h30 deste domingo (17), e destruiu parte do muro da loja. O irmão do motorista, que preferiu não se identificar, informou que o homem é trocador de transporte alternativo e estava voltando do trabalho quando cochilou e causou o acidente.

Vizinhos contribuíram na retirada do entulho. Antônio de Sousa | SVM

Moradores do local ajudaram a retirar os entulhos do muro quebrado e o portão da loja chegou a ser arrancado na colisão. Além disso, um poste de distribuição de energia elétrica foi parcialmente derrubado e uma equipe técnica da Enel compareceu no trecho para a manutenção do equipamento.

Apesar do impacto da colisão, que destruiu a parte dianteira do veículo, não houve registro de feridos no acidente.