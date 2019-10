Motorista derruba poste de alta tensão e deixa Avenida Silas Munguba bloqueada

Um motorista bateu e derrubou um poste de alta tensão na Avenida Silas Munguba, no Bairro Serrinha, deixando a via bloqueada no sentido Castelão-Parangaba. Testemunhas disseram que o motorista estava com sinais de embriaguez e fugiu após a colisão, ocorrida na madrugada desta quarta-feira (2).

O poste caiu em cima do carro e outros dois equipamentos foram arrastados pela fiação. Alguns moradores e comerciantes da região ficaram sem energia elétrica.

Equipes da Enel Distribuição Ceará foram ao local por volta das 2h para fazer o trabalho de retirada do poste. Os funcionários explicaram que o desbloqueio deve acontecer por volta das 10h desta quarta-feira.

Foto: Marina Alves

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito também foram ao local orientar os motoristas sobre os desvios na região.