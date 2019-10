Motorista derruba poste após perder controle de veículo em avenida no Luciano Cavalcante 

Uma motorista de 30 anos, que não teve a identidade revelada, derrubou um poste após perder o controle do veículo na Avenida Pinto Bandeira, no Bairro Luciano Cavalcante, na noite desta quarta-feira (9).

A condutora foi socorrida inconsciente por moradores da região e ocupantes de um outro veículo, que flagraram o acidente. Uma ambulância do Samu foi acionada e a mulher foi encaminhada para um hospital particular.

De acordo com testemunhas, a condutora não estava em alta velocidade e trafegava no sentido sertão-praia quando o acidente aconteceu. Populares afirmam que é comum acontecer acidentes no trecho e cobram o aumento da fiscalização no local.