Motorista de picape colide em moto após perseguição em briga de trânsito

Duas pessoas ficaram feridas após um motorista de uma picape perder o controle do veículo, colidir em uma moto, bater em uma árvore e capotar o carro que conduzia na Avenida Coronel Carvalho, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (23). Testemunhas informaram que o motorista estava embriagado.

De acordo com a polícia, o motorista dirigia uma caminhonete no sentido praia/sertão e estava perseguindo um motociclista após uma discussão de trânsito. Durante a perseguição, ao chegar próximo ao cruzamento com a avenida Sargento Hermínio, perdeu o controle do veículo e colidiu em outro motociclista. Com o impacto da batida, carro e motocicleta foram parar no outro sentido da via.

O motociclista José Jarbas de Lima, de 37 anos, foi atingido pelo carro quando estava parado no sinal de trânsito. "Meu filho estava na moto indo para o trabalho. Ele estava parado aqui no sinal quando o rapaz da caminhonete bateu na traseira dele jogando ele para cá, para essa mão, disse o pai dele, Francisco Lima, que foi avisado da colisão por um amigo.

Motorista e motociclista foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de atendimento. A Polícia Militar bloqueou o local do acidente e os veículos foram desviados para o outro lado da via. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos sobre o caso.