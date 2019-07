Motorista de ônibus tem mal súbito e bate veículo em poste no bairro Vila Peri

Um motorista de ônibus teve um mal súbito e bateu o coletivo em um poste na Avenida Cônego de Castro, no bairro Vila Peri, no início da tarde desta segunda-feira (8). Com o impacto, parte do equipamento caiu em cima do veículo e a frente do coletivo ficou destruída. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor, e nem se há outros feridos.

Uma equipe dos Bombeiros foi acionada para o local. O ônibus fazia a linha 331 Conjunto Esperança-Centro, e os passageiros desceram assustados do coletivo.

Mais informações em instantes.