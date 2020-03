Motorista de caminhão perde o controle e se choca com motociclista no Bairro Antônio Bezerra

Um caminhão perdeu o controle e colidiu com uma motocicleta após quebrar a barra de direção, na manhã desta sexta-feira (13), na rua Demétrio de Menezes, próximo ao terminal de ônibus do Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. O condutor da moto sofreu ferimentos graves na perna.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o motorista do caminhão invadiu o sentido contrário da rua e se chocou com o motociclista. A via ficou parcialmente bloqueada no sentido Barra/Antônio Bezerra. Agentes da AMC estiveram no local para organizar o tráfego.

A vítima foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no centro de Fortaleza.