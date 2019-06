Motorista de caminhão perde controle de veículo e invade canteiro central da BR-116, em Messejana

Um caminhão invadiu o canteiro central e danificou parte da estrutura de proteção da BR-116, em Messejana, na madrugada desta sexta-feira (7). O acidente aconteceu no hm 7 da rodovia.

O caminhão ficou bastante danificado e alguns dos pneus furaram. O motorista, contudo, teve apenas ferimentos leves, segundo os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A colisão aconteceu no sentido Fortaleza-Interior. Com o impacto, uma placa de sinalização foi derrubada. Um condutor que passou pelo local no momento do acidente disse que o condutor do caminhão dormiu ao volante, mas, informação não confirmada pela PRF.

Por volta das 5h da manhã, o caminhão já tinha sido retirado.