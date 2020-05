Motorista de aplicativo perde controle da direção e carro cai em canal no bairro Bela Vista

Um motorista de aplicativo, que estava transportando uma passageira e o filho dela de 4 anos, perdeu o controle do carro e caiu dentro de um canal na noite desta quinta-feira (14), no cruzamento das ruas Chile com Tim Maia, no Bairro Bela Vista, em Fortaleza. Apesar do acidente, nenhum dos três ficou ferido.

De acordo com o próprio motorista, que não quis ser identificado, ele entrou seguiu a orientação do GPS e quando foi entrar na rua do canal se distraiu e acabou subindo a calçada.

Nesse momento, ele perdeu o controle do veículo e avançou para dentro do canal. A dianteira do carro ficou apontada para baixo e por pouco o veículo não submergiu no canal.

Testemunhas informaram que a mulher e a criança deixaram o local por meios próprios. Já o motorista de aplicativo precisou aguardar a chegada de um reboque para retirar o veículo de dentro do canal.