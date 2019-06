Motorista de aplicativo invade contramão e colide em táxi na Avenida Alberto Craveiro

Um motorista de transporte por aplicativo perdeu o controle do carro, subiu o canteiro central e colidiu com um táxi na Avenida Alberto Craveiro. O acidente aconteceu por volta das 4h desta segunda-feira (24), no Bairro Dias Macedo. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi ao local e acompanhou a ocorrência.

De acordo com o motorista do carro causador do acidente, Carlos Gabriel, ele estava trabalhando e ao passar pelo trecho próximo ao viaduto que dá acesso à Avenida Raul Brabosa, as rodas dianteiras travaram. No momento, ele disse que estava dirigindo a aproximadamente 70km/h.

Com o impacto, um dos pneus dianteiros foi arrancado. O condutor teve apenas ferimentos leves nas mãos. Segundo Gabriel, o carro não tem seguro.

O táxi atingido era conduzido por Juvenar dos Santos. Ele disse que foi tudo muito rápido e não conseguiu desviar a tempo de evitar a colisão. "Ele pulou o canteiro e nos pegou. Foi coisa rápida, ele vinha correndo e pegou minha lateral todinha",disse.

Juvenar ficou com dores na região torácica após a colisão e informou que fez acordo com o motorista do aplicativo.

Os agentes PRE fizeram a retirada dos carros que estavam no meio da via para evitar outros acidentes.