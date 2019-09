Motorista choca veículo em poste após cochilar ao volante, no Meireles

Após cochilar ao volante, o condutor de um veículo Chevrolet Cobalt chocou o carro em que vinha com um poste no cruzamento das ruas Pereira Filgueiras com Melquíades Pinto, no Bairro Meireles, em Fortaleza. O acidente ocorreu por volta de 6h deste sábado (28). Com o choque, o fornecimento de energia na região ficou comprometido.

O motorista estava sozinho e não ficou ferido, segundo a polícia.

Com o impacto, fios de alta tensão do poste foram arrastados. O equipamento chegou a pegar fogo, mas as chamas foram apagadas.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foi ao local e até as 9h20 a via ainda estava interditada.