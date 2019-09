Motorista capota o carro após bater em entulho de obra na Barra do Ceará

Um motorista com sinais de embriaguez capotou o carro após bater em um entulho na Avenida Radialista José Lima Verde, na Barra do Ceará, durante a noite deste domingo (8). O condutor, que não teve a identidade revelada, foi detido e a passageira socorrida para uma unidade hospitalar.

"Foi um acidente de trânsito muito feio. Por sorte, não tivemos mortes e nem vítimas com sequelas mais graves", disse o Capitão Sidney do Corpo de Bombeiros. Segundo ele, a passageira ficou presa no carro e mostrou-se desorientada quando foi retirado.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista foi detido e passará por exames para comprovar se havia ingerido bebida alcoolica. Caso comprovado, o homem pode ser autuado por crime de trânsito. Ele saiu ileso do acidente.

Foto: Paulo Sadat/SVM

Durante o atendimento da ocorrência, a via precisou ficar interditada para que os agentes conseguissem fazer a retirada da passageira. O entulho na via estava com sinalização de obra.

Não há informações sobre o estado de saúde da passageira.