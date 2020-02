Motorista cai de rotatória no Castelão e bate em outro veículo na manhã deste sábado

Um motorista caiu com a picape que conduzia da rotatória próxima à Arena Castelão após acessar o equipamento e não fazer a curva necessária. O veículo foi parar no túnel existente no local e bateu em outro automóvel. O acidente foi registrado na manhã deste sábado (8).

Segundo a Perícia Forense do Ceará (Pefoce), o acidente ocorreu por volta das 6h. O motorista da Hilux de cor branca trafegava pela Avenida Alberto Craveiro, no sentido da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. O outro carro, modelo Ford Ka de cor preta, seguia pela Avenida Deputado Paulino Rocha, no sentido da Avenida Silas Munguba.

Ao cair, segundo a Pefoce, o motorista da Hilux bateu na parte lateral da rotatória, saltou uma viga de mais de um metro e só parou quando colidiu com o Ford Ka.

O condutor da Hilux sofreu apenas ferimentos leves e foi levado para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro da capital. O estado de sáude do outro motorista não foi informado e nenhum dos dois teve a identidade revelada.

O trânsito no trecho não foi afetado.