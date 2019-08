Motorista bate veículo e derruba poste no Centro de Fortaleza

Um motorista perdeu o controle do veículo e acabou derrubando um poste na rua Adolfo Caminha, no Centro de Fortaleza, na tarde desta terça-feira (6). Outros dois postes foram danificados com o impacto da batida. A energia no bairro foi afetada.

Em nota, a Enel, empresa fornecedora de energia no Ceará, informou que equipes técnicas estão trabalhando para fazer a substituição das estruturas e normalizar a situação.

A Enel também informou que não houve registros de postes danificados em Fortaleza pelas fortes chuvas desta terça-feira (6).