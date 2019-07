Motorista bate em mureta de viaduto ao errar acesso à alça, no Bairro Antônio Bezerra

O motorista de um ônibus se chocou contra a estrutura do viaduto do bairro Antônio Bezerra e colidiu com um carro, em Fortaleza, na manhã deste sábado (13). Com o acidente, parte das grades de proteção da alça do viaduto ficou danificada. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), ninguém ficou ferido.

Testemunhas do acidente informaram que o motorista do coletivo perdeu o controle ao tentar acessar o retorno, em cima do viaduto, em direção à Avenida Mister Hull, e não conseguir pegar o desvio a tempo.

Ônibus atinge mureta de viaduto Foto: Leábem Monteiro

O ônibus pertence à empresa Santa Cecília e foi retirado da via por um reboque da própria empresa.