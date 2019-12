Motorista bate em carro de mulher grávida no Meireles 

Uma mulher grávida levou um susto, na madrugada desta sexta-feira (20), depois que um motorista bateu em seu veículo no cruzamento da Avenida Senador Virgílio Távora com Avenida Dom Luiz, no Bairro Meireles, em Fortaleza. Com o impacto, o automóvel tombou depois de colidir com o veículo dirigido pela gestante. O acidente aconteceu por volta das 3h30.

De acordo com testemunhas, a grávida trafegava na Avenida Dom Luiz quando teve o veículo atingido ao passar no local. Ela estava acompanhada de um homem. Os dois não ficaram feridos.

No outro carro estava apenas o motorista. O condutor necessitou da ajuda de moradores para poder sair do veículo. Apesar do acidente, o condutor teve apenas ferimentos leves. O automóvel foi desvirado por pessoas que presenciaram o acidente.

Os feridos, que não tiveram as identidades reveladas, entraram em um acordo sobre os prejuízos e optaram por não receber atendimento médico. Um carro da polícia que passava pelo cruzamento deu apoio aos ocupantes dos veículos.