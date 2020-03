Motorista bate em bomba de combustível e causa incêndio em posto de Maranguape

Um acidente envolvendo um carro e uma bomba de combustível em um posto localizado em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza, acabou causando um incêndio, na tarde deste domingo (29). Ninguém ficou ferido.

O motorista do carro perdeu o controle do veículo e bateu na bomba de combustível do posto na Av. Tabatinga. O veículo e o equipamento ficaram destruídos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de combate a incêndio de Maracanaú atendeu a ocorrência e controlou as chamas.

O homem conseguiu sair do veículo a tempo e não se feriu, segundo o Corpo de Bombeiros. Ainda segundo os Bombeiros, o motorista não soube explicar o que o levou a perder o controle do carro.