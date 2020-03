Motorista atropela casal de motociclistas e na fuga da Polícia colide com Van

Um grupo de quatro pessoas em um carro atropelou um casal em uma motocicleta e em seguida colidiu com uma van de turismo, por volta das 6h deste sábado (14), no Bairro Cidade 2000, em Fortaleza. No veículo havia dois homens e duas mulheres com sinais de embriaguez. A Policia Militar perseguiu o automóvel e o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro.

De acordo com a PM, o motorista atropelou um casal em uma moto na rua Bento Albuquerque e fugiu sem prestar socorro. Uma equipe da polícia observou a situação e começou uma perseguição policial.

Durante a fuga, o grupo bateu o carro em uma van de turismo na rua Andrade Furtado e foi alcançado pelos policiais. Ninguém ficou ferido.

José Ribeiro, motorista do transporte de turismo, conta que estava indo buscar passageiros em um hotel para levá-los ao aeroporto. “Eu não estava nem em 50 KM/h, por conta do tempo de chuva. Quando eu menos espero o carro atravessou e bateu na minha van. Eles vinham em alta velocidade. Se eu tivesse rápido o negócio teria sido mais complicado”, relata.

Os passageiros do carro de passeio e o condutor foram levados para o 9° Distrito Policial, no Bairro Dunas, para prestarem esclarecimentos à polícia.