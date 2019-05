Motociclista fica ferido na perna após colisão com carro no Joaquim Távora

Um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (14) no cruzamento das Ruas Coronel Vasconcelos com Tomás Acióli, no Bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. No acidente, um motociclista ficou ferido na perna.

Segundo testemunhas, o carro era dirigido pelo aposentado identificado como Renato Lima e a moto por Joaquim Pedro.

O aposentado afirmou para o Sistema Verdes Mares que mora a poucos quarteirões do local do acidente e que trafegava pela Rua Tomás Acióli. Ele reconheceu que avançou à preferencial, porém reclamou que a sua visão foi prejudicada por um automóvel que estava estacionado na Rua Carlos Vasconcelos a menos dos cinco metros da esquina.

O motociclista foi atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital sob suspeita de fratura na perna. O trânsito ficou congestionado, mas depois de uma hora o mesmo foi liberado.