Motociclista fica ferido após ser colisão com outra moto na Avenida Dom Manuel

Um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (25) em Fortaleza entre duas motos deixou um homem com fratura exposta na perna. O choque aconteceu na Avenida Dom Manuel, entre as Ruas Costa Barros e Pereira Filgueiras, no Bairro Centro, uma das mais movimentadas da cidade.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o motociclista trafegava pela avenida no sentido Bairro de Fátima e Praia Iracema, quando uma outra moto passou por ele e o tocou. O motociclista antes de cair ainda bateu na lateral de um ônibus. Com o impacto, ele quebrou a perna e perdeu sangue.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Por causa do acidente, o trânsito no trecho da Avenida Dom Manuel ficou congestionado, com apenas uma faixa da avenida liberada para a passagem de veículos. Agentes da AMC estão no local orientando o trânsito e pedestres.