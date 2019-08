Motociclista fica em estado grave ao tentar desviar de buraco no Centro

Um motociclista de aproximadamente 35 anos ficou em estado grave ao tentar desviar de buraco e cair no cruzamento da Avenida Dom Manuel com Rua Bárbara de Alencar, no Centro de Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (16). De acordo com testemunhas, a vítima, que não teve a identidade revelada, estava sozinha na moto e usava capacete no momento do acidente.

Após o acidente, populares fizeram uma sinalização improvisada com pedaços de madeira e pedras.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por moradores, mas devido a gravidade dos ferimentos do motociclista, foi necessária a presença de uma outra ambulância, mais estruturada.

O homem foi levado para o Instituto Doutor José Frota desacordado e com sangramento na cabeça.